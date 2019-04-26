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GÜNCELLEME 3 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Otosansit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu, ardından yangın çıktı - Basınç tüpü dolumu sırasında yaşanan olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 işçiden 3'ü hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 3 ölü, 2 yaralı

- Otosansit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu, ardından yangın çıktı - Basınç tüpü dolumu sırasında yaşanan olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 işçiden 3'ü hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 5 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
atölye Bursa patlama

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