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GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde halen tüten dumanlar var, inşallah kısa bir süre içinde bunları söndürüp alanı soğutacağız. Ve en kısa sürede soğutma çalışmalarına başlamış olacağız" - "İş makinelerimizle beraber yangının etrafını çeviriyoruz, kuşatıyoruz. Hem karadan hem de havadan müdahalemiz devam ediyor" ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan yangına ilişkin, "Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz." dedi.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Dün Saat 22.40’ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle ara ara büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

- Vali Tavlı da bölgeye geldi

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'dan bilgi aldı.

Öte yandan GESTAŞ, Çanakkale yönünden Eceabat’a geçirilecek müdahale araçları için ek feribot seferleri düzenliyor.

Yaklaşık 9 saattir rüzgarın da etkisiyle şiddetini sürdüren yangına müdahale için 10 helikopter de Behramlı köyündeki sahada, havadan söndürme çalışmalarına başladı.

- " En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlayacağız"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde havadan ve karadan yaptığı inceleme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tam olarak dün gece 22.22'de meydana geldiğini, ekiplerin 22.36'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yangını kontrol altına almak için 10 helikopter, 72 arazöz, 10 iş makinesi ve 250 personelle mücadele ettiklerini anlatan Karacabey, şöyle konuştu:

"Şu an sevindirici olan husus bir insan canına zarar gelmedi. Tabii canlılar insanlarla sınırlı değil. Burada binlerce ağaç zarar gördü. Belki birçok hayvan da zarar gördü. Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde halen tüten dumanlar var, inşallah kısa bir süre içinde bunları söndürüp alanı soğutacağız. En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlamış olacağız."

Karacabey, orman yangınlarını en çok etkileyen faktörün rüzgar olduğuna değinerek, meteoroloji verilerini sürekli takip ettiklerinin altını çizdi.

Gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Karacabey, şunları belirtti:

"İş makinelerimizle beraber yangının etrafını çeviriyoruz, kuşatıyoruz. Hem karadan hem de havadan müdahalemiz devam ediyor. Yangının meydana geldiği alan sınırları itibarıyla yaklaşık 100 hektarlık bir alan. İnşallah yangını tamamen söndürüp bölgeyi soğuttuktan sonra hassas bir şekilde ölçüp rakamları o zaman daha net bir şekilde ifade edebileceğiz. Yalnız burası özel bir bölge, özel bir yönetim şekli var. Bölgenin özel bir statüsü var. Bundan dolayı ormancılık faaliyetlerini burada biz yürütmüyoruz. Bölgede de yanıcı madde miktarı fazla. Burada en kısa sürede orman bakımının yapılması ihtiyacı var. Eğer bunu yapmazsak burada en ufak bir kıvılcım sıkıntı yaratabilir. O nedenle burada bakım tedbirlerini almamız ve aralarda yangını kesecek şeritleri oluşturmamız zaruridir."

Orman Genel Müdürü Karacabey, orman bölgelerinde görülebilecek her türlü duman ve ateş ihbarının, 177 numaralı hatta yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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