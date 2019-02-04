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GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'de otomobilin derede kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:02 | Son Güncelleme

Çanakkale'de akıntıya kapılan ve içinde 4 gencin bulunduğu tahmin edilen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı - Otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişiye ait cesetler bulundu OTOMOBİLİN ÇIKARILMASI VE CESETLERİN BULUNMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından 3 gün sonra bulunan otomobilde, dört gençten üçünün cesetleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün sabah başlayan çalışmalar sonuçsuz kaldı ve havanın kararmasının ardından akşam saatlerinde durduruldu.

Bu sabah bölgeye gelen ekipler, son kontrollerinin ardından çalışmalara tekrar başladı.

Araçta bulunduğu iddia edilen gençlerin yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletiliyor.

Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı.

Bugün metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütüldü.

Havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sonucu, otomobil akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Su altında kalan otomobil vinç yardımıyla dere yatağına çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre, kaybolduğu sırada araçta bulunan dört gençten üçünün cesetleri, su altında kalan otomobilin içinde bulundu. Bulunan cesetlerin kimlere ait olduğunun belirlenmesi ve kaybolan bir kişinin bulunması için çalışmalar yürütülüyor.

Polis ve Jandarmanın olay yeri inceleme ekipleri, çevrede incelemelerde bulunuyor.

- Olay

İçinde iki gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede 1 Şubat gecesi kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Dün, derede kaybolan otomobilde iki gencin daha olabileceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

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