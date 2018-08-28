GÜNCELLEME 3 - Çocuğunu aracının arkasına bağlayan babanın gözaltına alınması

Çankırı'da çocuğunu aracının arkasında seyahat ettirmesi nedeniyle gözaltına alınan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şabanözü Adliyesine sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilen İdris K'nin oğlu Enes K. (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta ilçesinden Yaylakent beldesinde oturan halasına misafirliğe gittiklerini, olayın dönüş yolunda gerçekleştiğini söyledi.

Olayın, kardeşinin isteğiyle gerçekleştiğini belirten Enes K, "Kardeşim bisikletliğine binmek istedi. Çok ısrar ettiği için babam kırmak istemedi. 'Binsin bakalım' dedi. O da sevindi. Herhangi bir şekilde şiddet ya da bağlama olayı olmadı. Bindikten sonra en fazla 15-20 kilometre hızla, yaklaşık 700 metre gittik. Daha sonra kardeşim içeri girdi. Olay bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Böyle bir durumla karşılaştıkları için üzgün olduklarını dile getiren Enes K, "Bu olay bizi çok yıprattı. Aile olarak çok üzgünüz, çok mağduruz. Düşünüldüğü gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Baba İdris K. ise İstanbul'da yaşadıklarını, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çankırı'nın Orta ilçesindeki Dodurga köyüne geldiklerini belirtti.