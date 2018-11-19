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GÜNCELLEME 3 - Denizli'de eğitim uçağı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:06 | Son Güncelleme

İhbar üzerine iki arama ekibi Karababa zirvesine tırmandı KARABABA ZİRVESİNDE ARAMA YAPILDIĞI EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde dağlık alanda düşen eğitim uçağını arama çalışmaları Karababa zirvesinde devam etti.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırlarında dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Aydın Valisi Köşger ve Merkezefendi Kaymakamı Uslu'nun açıklaması

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrenci ve bir öğretici pilotla Çıldır Havalimanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi eğitim uçağının Denizli Babadağ civarında radardan kaybolduğunu söyledi.

Vali Köşger, acil ihbarında bulunulduğunu belirterek, "Bunun üzerine hem ilimizden hem Antalya ve Afyon'dan kalkan helikopterler, jandarma ekipleri bölgede arama tarama faaliyetlerine başladı. Şu ana kadar uçakla ilgili henüz bir ize veya emareye rastlanılamadı. Görgü şahitlerinin yönlendirmesiyle de belli sisli bir bölge var, orada arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Henüz sonuç alınabilmiş değil. İnşallah sağ salim pilotlarımıza ulaşırız. Düşüş sebebine ilişkin herhangi bir bilgi yok." dedi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu da gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının 5 bölgede sürdürüldüğünü söyledi.

Enkaza henüz ulaşılamadığını aktaran Uslu, şöyle konuştu:

"Köylülerimiz sesi duyduğunu söylüyor. Dağda olan çobanlar sesi duyduk diyor. Şu anda bu bölgede olduğunu düşünüyoruz. Aramalarımızı yoğunlaştıracağız bu alanda. Enkaza ulaşılamadı henüz. Sivridere ile Altındere Vadisi arasında bir bölgede olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bölgeye ekiplerimizle birlikte gidiyoruz. Enkazı bulmaya çalışacağız."

- Arama kurtarma çalışmaları

Vali Karahan arama çalışmalarının bulunduğu bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Babadağ ilçesindeki dağlık alanda düşen uçağın arama çalışmasının yapıldığı bölgenin sarp kayalık ve havanın da sisli olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

AFAD, jandarma, Dağ Arama Kurtarma, İHH ekipleri bölgedeki dağlık alanda yaya olarak arama faaliyetlerine devam ediyor. Gün boyunca Babadağ ilçesi Mollaahmet Mahallesi kırsal alanda yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopter de katıldı.

Bir ihbar üzerine iki ayrı ekip, Karababa zirvesine tırmandı ancak buradan da sonuç alınamadı.

AFAD ve dağ arama kurtarma ekipleri bölgede yaya olarak ilerliyor.

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