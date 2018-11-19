GÜNCELLEME 3 - Denizli'de eğitim uçağı düştü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde dağlık alanda düşen eğitim uçağını arama çalışmaları Karababa zirvesinde devam etti.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırlarında dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Aydın Valisi Köşger ve Merkezefendi Kaymakamı Uslu'nun açıklaması

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrenci ve bir öğretici pilotla Çıldır Havalimanı'ndan kalkan Cessna 172 tipi eğitim uçağının Denizli Babadağ civarında radardan kaybolduğunu söyledi.