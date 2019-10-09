GÜNCELLEME 3 - Emine Bulut cinayeti davası başladı

Duruşmayı takip etmek için birçok ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri ile öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel de Kırıkkale'ye geldi.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut salonda hazır bulundu.

Emine Bulut'un kızı F.B.V (10), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan ve Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fedai Varan (43), maktul Emine Bulut'un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

Bulut'un karakola gittikten iki saat sonra öldürüldüğünü hatırlatan Aytaç, "Kendisini korumak için devlete sığındı. Burada onu koruyamayan polisler de sorumlu, gerekli soruşturmanın ilgili polisler hakkında da başlatılması gerekiyor." dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürüldüğü olaydan iki saat önce kızıyla birlikte, Fedai Varan'dan şikayetçi olmak için karakola gittiğini, buna ilişkin görüntülerin dosyada mevcut olduğunu söyledi.

Barolar ve kadın derneklerinin dosyaya müdahil olma talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebini ise kabul etti.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşma için gelen çok sayıda kişi, salonda yer kalmayınca içeri alınamadı.

Bekir Bulut, salonda bulunan kardeşi Kazım Bulut'un ablasını defalarca ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine kardeşine tepki gösteren Kazım Bulut, mahkeme salonunu terk etti.

Emine Bulut'un başka suçtan cezaevinde bulunan ve SEGBİS ile duruşmaya katılan kardeşi Bekir Bulut ile mahkeme salonunda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut arasında tartışma yaşandı.

Duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan maktul Emine Bulut'un kızı F.B.V ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine, babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme başkanının mesaj atanın babası olup olmadığını sorması üzerine F.B.V, "O kişi diyelim." diye karşılık verdi.

Babasıyla genellikle çarşıda buluştuğunu dile getiren F.B.V, olay günü yaşadıklarını anlatarak, "Annemle o gün çarşıya gittik, biraz gezdik. Sonra annemle bir iş merkezine gittik. Annem orada mescide namaz kılmaya girdi. Annem abdestini aldı mescitte duruyordu, o anda mesaj attı 'nerdesiniz' diye." şeklinde konuştu.

F.B.V, babasının görüşmek istediğinde annesinin herhangi bir engel çıkarmadığını ancak bazen derslerinde geri kalmaması için izin vermediğini ifade etti.

Duruşmaya başka bir salondan SEGBİS ile bağlanan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V, babasının yanında sadece bir kere kaldığını belirtti.

Sonra yemek için bir yere oturduklarını, burada annesi ile babasının tartıştığını aktaran F.B.V, başka masaya oturtulduğu için tartışmanın konusunu tam olarak bilmediğini kaydetti.

Daha sonra oradan kaçıp emniyete gittiklerini belirten F.B.V, şöyle devam etti:

"Annemle konuştular. Onlar ayrı odadaydılar yine beni başka odaya aldılar. Sonra işler bitince annem yanıma geldi 'hadi gidiyoruz' dedi. Sonra annemle dolmuşa bindik. Dolmuş durağının orada bizi bekliyormuş o kişi. Oradan annemin kolunu sıktı, dolmuştan dışarı çıkardı. Sonra ben de indim. Tişörtünü havaya kaldırdı, anneme bıçağı gösterdi sanırım. Sonra annem 'sen bin git' dedi. Ben de gitmeyeceğim dedim. Annemi aşağıya indirdi, beraber yakındaki dönerciye girdik, orada olaylar oldu."

Dönercinin kapısında beklerken babasının yanındaki bıçakla annesinin boğazını kestiğini anlatan F.B.V, babasını engellemeye çalıştığını, elindeki poşeti ve tableti kafasına attığını ancak engelleyemediğini aktardı.

Annesinin babasına hakaret edip etmediğinin sorulması üzerine de F.B.V, "Onu hatırlamıyorum. O kişi benim babam değil, bunu da söylemek isterim." dedi.