GÜNCELLEME 3 - Endonezya’daki deprem

Yetkililer, bölgede uçuş pistinin 500 metrelik kısmı zarar gören Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını ve kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik piste sadece yardım amaçlı C130 Hercules tipi kargo uçaklarının inişine izin verildiğini belirtti.

Hükümet yetkilileri, depremden etkilenenlere yardım ulaştırılması çağrısı yaptığı tüm birimlerden öncelikle gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını istedi.

Republika gazetesinin haberine göre, merkezi hükümet, Sulawesi’de meydana gelen depremde can kayıpları ve yaralıların artması üzerine tüm birimlerin harekete geçmesi amacıyla bölgede acil durum ilan etti.

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami dolayısıyla can kayıplarının artması üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

Öte yandan Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, kendilerine ulaşan son bilgilere göre ölü sayısının 384’e yükseldiğini açıklarken, bu bilgilerin sadece Palu bölgesini içerdiğini ve Donggala’dan henüz net bir bilgi ulaşmadığını belirtti. Yerel basında, yaralı sayısının 540 olduğu ifade edildi.

Bölgede yerel ekiplerin kapsamlı arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

