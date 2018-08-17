GÜNCELLEME 3 - Erzincan'da kaymakamlıkta silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

Yaralanan zanlı ile 4 kişi ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası Erzincan Mengücek Gazi ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan imam Harun Yakup Günday, müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız ve zanlı Fatih Aslan da hayatını kaybetti.

Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Rasim Kılıç ve Ersin Kan öldü; müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız (30), Murat Kılıç (45), imam Harun Yakup Günday ve Sait Günday yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaymakamlık binası giriş katındaki müftülük salonunda düzenlenen toplantı sırasında, müftülük personeli Fatih Aslan ile bazı kişiler arasında tartışma çıktı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu, Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fatih Aslan'ın izin talebi nedeniyle tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, zanlının, müftü odası ve evrak odasındaki çalışanlara ateş açtığı, ardından kafasına ateş ederek yaralandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise olayın müftü odası ile evrak bürosundaki müftülük çalışanlarının toplantısı sırasında yaşandığı belirtilerek, zanlı Fatih Aslan'ın müftülükte yardımcı hizmetler kadrosunda çalıştığı bildirildi.

Baştürk, toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açtığını anlatarak, toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını aktardı.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, AA muhabirine, olayın, Tercan ilçesi kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda, müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.

Hayati tehlikesi bulunan diğer 2 yaralının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise olayda yaralanan 5 kişiden zanlının yanı sıra imam Günday, müezzin Küçükyıldız'ın da hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verilerek, böylece olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.

- Savcılık olayı tüm yönleriyle araştırıyor

Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Tercan Cumhuriyet Savcılığınca olayla ilgili tahkikata başlanmış olup, bahse konu olay tüm yönleri ile araştırılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Olayın ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İşliyen, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık binasındaki Tercan Müftülüğünde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.

- "Bayram arifesinde yaşanan elim bir hadise"

Kavganın, Türkiye genelinde yurt içi ve dışındaki camiler için başlatılan yardım kampanyasında elde edilen paraların müftülüğe teslimi sırasında gerçekleştiğini anlatan İşliyen, şunları kaydetti: