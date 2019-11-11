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GÜNCELLEME 3 - Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Lemesurier'a ait olduğu belirlendi - Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı da olan Lemesurier'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı - Polis, olay sırasında evde eşiyle yalnız olduğu belirlenen Lemesurier'ın yüksekten düşme sonucunda hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruyor - Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için bir başsavcı vekili görevlendirdi - İstanbul Valiliği: - "İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" BAŞSAVCI VEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİĞİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'a ait olduğu belirlendi.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'ndaki Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis araştırmasında, cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Lemesurier'e ait olduğu belirlendi.

James Gustaf Edward Lemesurier ile eşinin olay sırasında söz konusu adreste yalnız olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları incelemede bina içerisinde güvenlik görevlisi ya da aileye yardımcı herhangi bir kişinin bulunmadığını belirledi.

Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı da olan Lemesurier'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

- "Yüksekten düşmeye bağlı ölüm" şüphesi

Yüksekten düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Lemesurier'ın eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşi, eve yabancı birinin girip çıkmadığını söyledi.

Lemesurier'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışmaya başladığını aktaran eşi, "Son dönemlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm." bilgisini verdi.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Beyoğlu ilçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayıyla ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

- Başsavcı vekili görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili görevlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
James Gustaf Edward Lemesurier

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