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GÜNCELLEME 3- Gazze'deki barışçıl gösterilerde 7 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

ŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu, 154 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 7 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Gösterilerde yaralanan 21 yaşındaki Muhammed İsam Abbas'ın da şehit olduğunu ifade eden Kudra, diğer şehitlerin isimlerinin Ahmed İbrahim et-Tavil (27), Muhammed Abdulhafız İsmail (29), Ahmed Ahmed Ebu Naim (17), Abdullah Berhem ed-Dağme (25), Tamir İyad Ebu Armane (22) ve Afifi Mahmud Ata Afifi (18) olduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde 5'i ağır 154 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, yaralananlardan 50'sinin çocuk, 10'unun kadın olduğuna işaret etti.

- Liberman'dan Gazze'ye yakıt tedarikini durdurma kararı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini durdurma talimatı verdi.

İsrail Yayın Kamu Kuruluşu'nun (KAN) da aralarında bulunduğu İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırında yaşanan şiddet olaylarının ardından Liberman yakıt tedarikini durdurma kararı aldı.

Liberman, Gazze sınırında bu olaylar devam ederken İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İsrail gazetesi Haaretz geçen hafta, Katar ile "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığını yazmıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin şehit olduğunu belirtmişti.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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