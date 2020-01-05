GÜNCELLEME 3 - Hafter güçlerinden askeri okul yurduna hava saldırısı: 30 ölü, 33 yaralı

Yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi'nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti.

Sağlık Bakanlığına bağlı Saha Tıbbı ve Destek Merkezi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi gecesi Trablus'un güneyindeki askeri okula düzenlenen hava saldırısında çoğu öğrenci 30 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı kaydedildi.

- Öğrenciler bahçedeki yoklama sırasında vuruldu

Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek şunları anlattı:

"Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum."

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

- Yas ilan edildi

Bu arada Devlet Yüksek Konseyi, saldırının ardından yas ilan etti.

Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.