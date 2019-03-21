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GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Beyazıt'ta bir otobüsün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Kazada, 16 araç hasar görürken, otobüsün şoförü gözaltına alındı - Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından yol trafik akışına açıldı DETAY BİLGİLER VE GÜVENLİK KAMERASI KAYDI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı.

Hasar gören 16 aracı kaldırmak için çalışma başlatıldı. Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.

Ayrıca kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.

GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı

- Beyazıt'ta bir otobüsün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Kazada, 16 araç hasar görürken, otobüsün şoförü gözaltına alındı - Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından yol trafik akışına açıldı DETAY BİLGİLER VE GÜVENLİK KAMERA

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı

Halk otobüsü kaza yaptı
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Anahtar Kelimeler:
Beyazıt halk otobüsü Kaza

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