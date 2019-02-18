HABER

GÜNCELLEME 3 - İdlib'de art arda iki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilinde bomba yüklü iki aracın art arda infilak etmesi sonucu 16 sivil öldü, 85 sivil yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İDLİB (AA) - Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib ilinin merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 16 sivil yaşamını yitirdi, 85 sivil yaralandı.

İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da, art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi'nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu." dedi.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 16 sivil hayatını kaybetti. 85 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bina ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son haliAnoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib patlama

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Dikkat: Kar geliyor

Reina katliamı davasında flaş karar!

Reina katliamı davasında flaş karar!

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

18 Şubat 2019 10 Numara çekiliş sonuçları

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Ankara'da 9 yıl önceki Sevgi Aslan cinayetinde 'kanlı eşarp' detayı

9 yıl önceki sır cinayette 'kanlı eşarp' detayı

Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.