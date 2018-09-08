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GÜNCELLEME 3 - İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 16 ölü, 40 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:33 | Son Güncelleme

İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine ait bir kampa düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, YENİ BİLGİLER EKLENDİ

ERBİL (AA) - İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

İKDP Konseyi Üyesi Kemal Kerimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde İran tarafından İKDP siyasi bürosu ve çevresine birkaç füze saldırısı düzenlendiğini ifade etti.

Kerimi, saldırılarda 16 İKDP'linin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Kemal Kerimi ayrıca İKDP üst düzey yetkililerinden Mustafa Mevludi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

İran'ın her zaman kendilerine tehditler savurduğunu belirten Kerimi, "İran, açık bir şekilde karargahlarımıza saldırı yapma tehdidinde bulunuyor. Bugünkü saldırının, toplantı esnasında yapılması tesadüf değil." dedi.
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- Devrim Muhafızları Ordusu saldırının görüntülerini yayınladı

Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusunun, İKDP'nin merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusunun, İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi.

- İKDP saldırıyı doğruladı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Koysancak ilçesindeki İKDP kampı toplantı sırasında hedef alındı. Saldırıda yaralananlar arasında İKDP'nin üst düzey yetkililerinden Mustafa Mevludi'nin de bulunduğu belirtildi.

Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada da söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak sayı belirtilmedi.

Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği kaydedildi.

- Barzani saldırıyı kınadı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani yaptığı yazılı açıklamada, İran güçlerinin İKDP'ye ait bir kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

IKBY’nin çekişmelerin sahası olmaması gerektiğini vurgulayan Barzani, "Bölgenin önünde birtakım sorun ve tehditler mevcut. Tüm taraflara barışçıl bir şekilde sorunları çözüme kavuşturma çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı

İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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IKDP İKDP Konseyi Üyesi Kemal Kerimi İRAN saldırı

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