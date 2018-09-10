GÜNCELLEME 3 - İstanbul'da rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve asker olduğu belirtilen kişi, polis tarafından ikna edildi.
Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K, okula gelen ve asker olduğu belirtilen nişanlısı U.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Kavga eden nişanlıların, tuvaletlerin bulunduğu bölüme gitmesinin ve U.D'nin bağırarak kimsenin yaklaşmasını istememesinin ardından okulda çalışanlar polise haber verdi.
Bunun üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
H.K'nin, nişanlısı tarafından okulun tuvaletinde rehin alındığının bildirilmesi üzerine, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi de olay yerine geldi.
Güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlilerle öğrenci velileri bina dışına çıkartılırken, bahçedeki gazeteciler de olay yerinden uzaklaştırıldı.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek Lisesi'nde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevk edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından U.D. ikna edildi. H.K. polisler tarafından kurtarılırken, U.D. teslim oldu. U.D. ile H.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan U.D'nin üzerinde 2 bıçak bulunduğu bulunduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan U.D'nin işlemleri sürüyor.
Kadın çalışan H.K. ise ifadesinin alınmasının ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ayrıldı.
- TSK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik'te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise 10 Eylül günü saat 13.00 sıralarında Pendik ilçesinde bulunan Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir şahsın bıçakla rehin alınması olayıyla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Müzakere Timleri'nin olay yerine anında intikal ettiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan müzakere sonucu U.D. adlı şahıs ikna edilerek, gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın askerlik görevini er olarak sürdürdüğü ve birliğinden izinli olarak ilimize geldiği, rehin alınan H.K. adlı bayan şahsın ise Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sekreter olarak görevli olduğu, U.D'nin nişanlısı olup aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."
- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, İstanbul Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yaşanan 'rehin alma' olayı sırasında İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin'i telefonla arayarak bilgi almış, gelişmeler anlık olarak yakından takip edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Okullarımızda uyum haftasının başladığı böylesi bir günde yaşanan bu üzücü olayı güvenlik güçlerimizin hassas müdahalesi sonucu zarar görmeden atlatan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Olay sürecini hiç kimsenin zarar görmemesi adına titizlikle yöneten ve büyük bir hassasiyetle görev yapan ve tüm güvenlik görevlilerimize ve İstanbul Valiliğimize teşekkür ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.
- Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve asker olduğu belirtilen kişi, polis tarafından ikna edildi - Kadın çalışan kurtarılırken, gözaltına alınan şüphelinin üzerinde 2 bıçak bulunduğu öğre
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum