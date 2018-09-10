GÜNCELLEME 3 - İstanbul'da rehine krizi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, nişanlısı olan kadını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve asker olduğu belirtilen kişi, polis tarafından ikna edildi.

Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan H.K, okula gelen ve asker olduğu belirtilen nişanlısı U.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavga eden nişanlıların, tuvaletlerin bulunduğu bölüme gitmesinin ve U.D'nin bağırarak kimsenin yaklaşmasını istememesinin ardından okulda çalışanlar polise haber verdi.

Bunun üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

H.K'nin, nişanlısı tarafından okulun tuvaletinde rehin alındığının bildirilmesi üzerine, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timi de olay yerine geldi.

Güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlilerle öğrenci velileri bina dışına çıkartılırken, bahçedeki gazeteciler de olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pendik ilçemiz Melek Akbil Meslek Lisesi'nde meydana gelen rehin alma olayı ile ilgili olarak öncelikle müzakere ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müzakerelere başlamışlardır. Ayrıca yeterli sayıda polis gücü sevk edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." ifadeleri yer aldı.