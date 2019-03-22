GÜNCELLEME 3 - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 34 yaralı

Kızıloğlu, "Hayati tehlikesi olan, acil ameliyata alınması gereken hastamız yok. Ufak tefek yaralanmaları var. Bütün konsültasyonları bittikten sonra gerekli bilgileri aile yakınlarına verdik. Burada 14 yaralımız var. Tedavi süreçleri devam ediyor." diye konuştu.

- Kolundaki akıllı saatle ailesine yaralandığını haber vermiş

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gelen yaralı öğrencilerin yakınları da üzüntü yaşadı.

Kazada yeğeni yaralanan Aysel Atakan, bütün çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaza yapan servis minibüsünün bakımsız ve eski model olduğunu ileri süren Atakan, gerekli şikayet başvurularını yapacaklarını bildirdi.

Yeğeninin kolunda akıllı saat bulunduğunu anlatan Atakan, "O haber verdi bize, öyle haberimiz oldu. Yaralı halde kolundaki saatle 'Ben kaza yaptım, burnum kanıyor. Gelin beni kurtarın.' diye bize haber verdi. Biz de yerini tespit ederek, geldik. Bütün çocukları toparladık, bu tarafa gelebilecekleri de getirdik." diye konuştu.

Rahmi Okan da tomografisi çekilen çocuğunun müşahede altında tutulduğunu anlattı.

Kazada servis şoförünün ihmalinin olduğunu iddia eden Okan, "Özel çocuklar olduğu için bu sürücülerin araçları çok dikkatli kullanması lazım çünkü kendilerini koruyabilmeleri gerçekten çok zor. Arabanın durumu çok kötüydü. Oraya gittiğimde ilk etapta çocuğumu gördüğümde başı kanıyordu, hastaneye getirdik. Allah'a şükür, şimdi iyi diyorlar. Doktorların bize verdiği bilgi bu." diye konuştu.