GÜNCELLEME 3 - İzmir'de trafik kazası: 7 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 1'i bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Turan Kaplan (38) yönetimindeki 35 JN 734 plakalı hafif ticari araç, Kaynaklar Mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp devrildikten sonra karşı şeride geçen araç, Faruk İşçi'nin (56) kullandığı 45 TA 2734 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, pikniğe gittikleri öğrenilen sürücü Kaplan ile aynı araçtaki 3'ü çocuk, 1'i bebek 6 kişi hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü İşçi ise Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden aile üyelerinin de kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Kazada, sürücü Kaplan ile birlikte eşi Evin Kaplan (31), çiftin kızları 7 yaşındaki Asel Kaplan, 1 yaşındaki Zeynep Lina Kaplan ile sürücünün kız kardeşi Funda Kaplan (26), erkek kardeşi Ferit Kaplan (21) ve 13 yaşındaki yeğeni Özgür Kaplan yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

