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GÜNCELLEME 3 - Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 25 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kahire mısır tren istasyonu

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