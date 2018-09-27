GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yangın

Söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Karadeniz, "Sizin de göründüğünüz gibi karadan itfaiye ekiplerimiz, havadan da Orman Genel Müdürlüğümüze ait helikopter müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek." dedi.

Kontrol altına alınan yangında 10 ev, 2 ahır ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Alevlere köy sakinlerinin yanı sıra Kastamonu, Küre, İnebolu ve Devrekani, Azdavay belediyesi itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, çoğunluğu ahşap olan çevredeki evlere de sıçradı.

İğdir köyü Curlar Mahallesi'nde Salih Güner'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 10 ev, 2 ambar ile bir ahır zarar gördü.

Can kaybı olmadığını vurgulayan Karadeniz, "Maalesef 10 evimiz yangında zarar gördü. En büyük tesellimiz yangında can kaybının olmaması. En kısa sürede yangından zarar gören vatandaşlarımızın barınma ve yeniden evlerini yapmaları için gerekli çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

- "Yangının neden çıktığı konusunda bilgi edinemedik"

Köy muhtarı Ömer Aral ise yangının sabah saatlerinde başladığını dile getirdi.

Köy sakinleriyle yangının olduğu mahalleye geldiklerini ifade eden Aral, "Yangın geldiğimizde ilk evden ikinci eve yangın sıçramıştı. Bu esnada itfaiye araçları da geldi. Müdahale etmeye başladık." diye konuştu.

Telef olan hayvan bulunmadığına dikkati çeken Aral, "Yangının neden çıktığı konusunda da herhangi bir bilgi edinemedik. Yangın, Salih Güner'in evinden başlamış. Biz geldiğimizde Salih'in evi tamamen yanmıştı." dedi.

Yangının ilk çıktığı evin sahibi Salih Güner de yangının sobadan çıkmadığını vurguladı.

Güner, "Çatıdan elektrik mi şase yaptı ya da ne oldu anlamadım. Çatının altı tutuşmuş, bacanın kıyısından tutuşmuş. Fakat ahşap bina, elektrikten mi oldu tam bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Evi yananlardan Hasan Taşpınar ise çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Taşpınar, "Arkadaşın evinden çıkmış. Biz hazırlandık Ankara'ya gidiyorduk. Haber geldi yoldan döndük. Geldiğimizde yangın bizim eve de sıçramıştı. Evden iğne bile alamadık, her şeyimiz yandı." şeklinde konuştu.

