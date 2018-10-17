GÜNCELLEME 3 - Kırım'da okulda patlama: 19 ölü

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bir yüksekokulda gerçekleştirilen silahlı saldırı ve parça tesirli bombanın patlaması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırım’da bir yüksekokulda patlama ve silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel yetkililer, saldırıda çoğu öğrenci 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamaya parça tesirli bombanın neden olduğu kaydedildi.

Saldırıyı, Kırım'ın Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 18 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiğini aktaran yerel yetkililer, saldırganın, saldırının ardından intihar ettiğini söyledi. Roslyakov'un gerekli psikolojik testleri geçtikten sonra ekim ayında silah taşıma ruhsatı aldığı da bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayın "cinayet vakası" olarak ele alındığını belirtti.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun silah saldırısı nedeniyle öldükleri ifade edilirken, okulda bulunan bir başka bombanın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

