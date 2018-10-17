HABER

GÜNCELLEME 3 - Kırım'da okulda patlama: 19 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:21 | Son Güncelleme

Kırım'da yüksekokulda meydana gelen silahlı saldırı ve patlamada 19 kişi hayatını kaybetti SALDIRIYA İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bir yüksekokulda gerçekleştirilen silahlı saldırı ve parça tesirli bombanın patlaması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırım’da bir yüksekokulda patlama ve silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel yetkililer, saldırıda çoğu öğrenci 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamaya parça tesirli bombanın neden olduğu kaydedildi.

Saldırıyı, Kırım'ın Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 18 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiğini aktaran yerel yetkililer, saldırganın, saldırının ardından intihar ettiğini söyledi. Roslyakov'un gerekli psikolojik testleri geçtikten sonra ekim ayında silah taşıma ruhsatı aldığı da bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayın "cinayet vakası" olarak ele alındığını belirtti.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun silah saldırısı nedeniyle öldükleri ifade edilirken, okulda bulunan bir başka bombanın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
Konsolosluk konutuna itfaiye aracı geldiKonsolosluk konutuna itfaiye aracı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırım Rusya saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!

Rutin trafik kontrolü kabusa döndü! Aracın camından kafasını sokan polis dehşeti yaşadı!

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.