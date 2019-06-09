GÜNCELLEME 3 - Kırklareli'nde zehirlenme

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 işçinin İstanbul'daki tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi. Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı.

Hastane önlem amacıyla karantinaya alındı, acil servise gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Zehirlenen Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. ilk müdahalelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Zehirlenen iki kişi ambulansa özel kıyafetli sağlık ekiplerince bindirildi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde görevli bir temizlik personeli de tedbir amaçlı İstanbul'daki aynı hastaneye gönderildi.

- Klor gazı tespit edildi

Kırklareli ve İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, hurdacıda inceleme yaptı.

Ekipler, incelemede klor gazı tespit etti. Zehirlenen işçilerin oksijen tüpünü kesmeye çalıştıkları belirlendi.

Öte yandan, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin acil servisi temizlenerek hasta kabulüne başlandı.

