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GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.

Bu arada, bölgeye İstanbul'dan ve Kocaeli'nin ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın sırasında ellerinde yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Halil Ateş'e olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bina içerisindeki alevler de söndürüldü, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirdi.

İdari bölümü hariç üretim kısmı tamamen yanan fabrikanın önünde park halinde duran 10'a yakın araç da kullanılamaz hale geldi.

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Gebze Kocaeli yangın

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