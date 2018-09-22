GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes S. olay yerinde yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen Tufan B. (27), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, Derince Eğitim ve Araştırma, Körfez Devlet ve Gebze Fatih Devlet hastaneleri ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i taburcu edildi, bir öğretmenin tedavisi devam ediyor.

Bu arada, kazadan 3 kişinin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.