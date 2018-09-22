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GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda devrilen midibüste bir öğretmen ile öğrenci yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı - Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can: - "Şu anda sadece bir öğretmenimizin tedavisi devam ediyor, diğer yaralılar taburcu edildi" CENAZELERİN MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes S. olay yerinde yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen Tufan B. (27), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, Derince Eğitim ve Araştırma, Körfez Devlet ve Gebze Fatih Devlet hastaneleri ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i taburcu edildi, bir öğretmenin tedavisi devam ediyor.

Bu arada, kazadan 3 kişinin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Midibüsün İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, Körfez Belediyesi Asri Mezarlığı morgunda olan Necati Enes S'nin cenazesi memleketi Konya'ya, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bulunan Tufan B'nin (27) cenazesi ise memleketi İzmir'e gönderildi.

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- "Aracın lastiğinin patlaması sonucunda kaza meydana geldi"

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray'daki muhtelif okullardan toplanan öğrencilerin İstanbul'a gittiğini belirterek, aracın lastiğinin patlaması sonucunda kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazada bir öğretmen ile bir öğrencinin hayatını kaybettiğini aktaran Can, "Yaralanan diğer öğretmen ve öğrencilerimiz muhtelif hastanelerde ihtiyaten tedavi altına alınmış, şu anda sadece bir öğretmenimizin tedavisine devam ediliyor, diğer yaralılar taburcu edildi. Yaralılardan 14'ü öğrenciydi." dedi.

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