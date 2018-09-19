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GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

Derince ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı ahşap binada çıkan yangında, 5 kardeşten 2'si hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralı kurtarıldı - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Suriyeli aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti - Yangında yaşamını yitiren kardeşler toprağa verildi YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İLE ÖLEN KARDEŞLERİN CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Suriyeli bir ailenin kaldığı ahşap binada çıkan yangında evdeki 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevher Dudayev Caddesi'nde Suriyeli Said ve Zehra Elido çiftinin akrabalarıyla kaldıkları iki katlı ahşap binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

- Çocuklardan 3'ünü vatandaşlar kurtardı

Eve giren vatandaşlar, yangın sırasında evde bulunmayan Elido çiftinin çocukları Muhammed (7), İbrahim (9) ve Kader'i (14) yaralı olarak dışarı çıkardı.

Sağlık görevlileri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmadığı, ablaları Kader'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Alevler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken binaya giren ekipler, Elido çiftinin Esad (3) ve İntizar (5) kardeşlerin cesetlerine ulaştı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu sırada eve gelen ailenin diğer fertlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Yunus Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde birkaç ailenin birlikte kaldığını, yangın sırasında evde yetişkin olmadığını, ölen kardeşlerin cesetlerinin de birbirine sarılı halde bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Evin ahşap olması nedeniyle alevlerin birden yükseldiğini ifade eden Aydın, aile fertlerinin, yangın sırasında hastanede bulundukları, koltuk taşıdıkları, akraba ziyaretine gittikleri gibi farklı iddialar olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Ne olursa olsun 5 çocuk evde yalnız bırakılıp bir yere gidilmez. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

- Belediye başkanından taziye ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Suriyeli aileyi ziyaret etti.

Ailenin Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'ndeki evine giden Baran, Said ve Zehra Elido çiftiyle yakınlarına taziyelerini iletti.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Baran, "Yaşanan olay gerçekten acı. Bizim de yüreğimiz yandı. Sizlerin acısı, bizim de acımızdır. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

- Yaşamını yitiren kardeşler toprağa verildi

Yangında yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Körfez Asri Mezarlık morguna götürüldü.

Cenazeler, daha sonra Fatih Mahallesi Mimarsinan Camisi'ne getirilerek yakınlarından helallik alındı.

Kardeşler, okunan dualar ve ikindi vakti kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Said Elido ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

- Derince ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı ahşap binada çıkan yangında, 5 kardeşten 2'si hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralı kurtarıldı - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Suriyeli aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti - Yangında yaşamını yiti

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Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
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Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
3 / 7

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
4 / 7

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
5 / 7

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
6 / 7

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
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Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı
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2 ölü 3 yaralı yangın

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