GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

Sağlık görevlileri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunmadığı, ablaları Kader'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eve giren vatandaşlar, yangın sırasında evde bulunmayan Elido çiftinin çocukları Muhammed (7), İbrahim (9) ve Kader'i (14) yaralı olarak dışarı çıkardı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Cevher Dudayev Caddesi'nde Suriyeli Said ve Zehra Elido çiftinin akrabalarıyla kaldıkları iki katlı ahşap binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu sırada eve gelen ailenin diğer fertlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Yunus Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde birkaç ailenin birlikte kaldığını, yangın sırasında evde yetişkin olmadığını, ölen kardeşlerin cesetlerinin de birbirine sarılı halde bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Evin ahşap olması nedeniyle alevlerin birden yükseldiğini ifade eden Aydın, aile fertlerinin, yangın sırasında hastanede bulundukları, koltuk taşıdıkları, akraba ziyaretine gittikleri gibi farklı iddialar olduğunu dile getirdi.

Aydın, "Ne olursa olsun 5 çocuk evde yalnız bırakılıp bir yere gidilmez. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

- Belediye başkanından taziye ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Suriyeli aileyi ziyaret etti.

Ailenin Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'ndeki evine giden Baran, Said ve Zehra Elido çiftiyle yakınlarına taziyelerini iletti.