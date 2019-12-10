GÜNCELLEME 3 - Konya'da kerpiç evde göçük: 3 ölü

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Sultan (60) ile torunları Muhammed (16) ve Bektaş (5) Dakım'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Muhammed ve Bektaş Dakım'ın kuzen oldukları öğrenildi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Burç Sokağı'ndaki kerpiç evde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Evin müstakil kerpiçten yığma bina olduğunu aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan 60 yaşındaki babaannenin ziyaretine gelen biri 5 yaşında iki çocuğun cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. 70-80 yıllık bir ev. Maalesef olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Göçük, çocuklarını almaya gelen baba tarafından fark ediliyor. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokaktan göçüğün görülme ihtimali yok. Enkaz altında başka kimse yok."

Toprak, gazetecilerin evin çökme nedeniyle ilgili bir sorusu üzerine, "Buradaki etkilenecek risk altındaki binaları gerekirse boşaltacağız. Bu binalar çok eski binalar. Toprak yığma olduğu için taşıyıcı ahşap aksam dediğimiz yapılar dayanıklılığını kaybediyor. Yağışla zaman içerisinde çözülme olabiliyor. Eski olmasından kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Yığma bir bina. Çevredeki binalarda risk altında olanları hemen boşaltma yoluna gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.