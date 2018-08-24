GÜNCELLEME 3 - Konya'da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan ve bitişiğindeki 5 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını sitenin güvenlik görevlileri fark etti. Kısa sürede işletmeyi saran alevleri gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki kereste, sunta ve mobilya üretimi yapan 5 iş yerine daha sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen helikopter de destek verdi.

Ekipler, fabrikaların yakınındaki boya deposuna alevlerin sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Bölgeye AFAD ve Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de sevk edildi. Öte yandan iş yeri sahipleri ve çalışanları, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.