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GÜNCELLEME 3 - Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Sakarya'da lastik fabrikasında silahlı saldırıya uğrayan Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı - Yaralı Osman Bayraktar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor - Olayla ilgili lastik fabrikasında çalışan işçi gözaltına alındı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Ağır yaralı Karacan ve Bayraktar ile Sipahi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Bayraktar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, Sipahi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Polis ekipleri de binadaki incelemelerini tamamladı.

Bu arada, Karacan'ın hayatını kaybettiği haberinin verilmesinin ardından hastane önünde bekleyen ve sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Fabrika çalışanları ve yakınlarının hastane önündeki bekleyişi devam ediyor.

Öte yandan, saldırıda Sedat U'nun kullandığı tabancanın Abdullah Karacan'a ait olduğu bildirildi.

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abdullah karacan lastik iş sakarya

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