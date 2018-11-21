GÜNCELLEME 3 - Marmaris'te hortum

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle tekneler ve 4 otomobil zarar gördü.

Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan marina çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi.

Marinada bağlı olan teknelerin 4'ünde de direk kırılmalarının oluştuğunu belirten Yüksel, "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok. Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Hortumun vurduğu Marmaris Yat Marina Genel Müdürü Bora Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birincisi bugün saat 13.06, ikincisi ise saat 13.49'da olmak üzere iki hortum meydana geldiğini bildirdi.

Kök, "Karada kışlamada bulunan 5 adet tekne hortumun etkisiyle yan yatmış. Marinamızda 5 tekne hortumdan zarar gördü. Bazı otomobiller hortumda sürüklenmiş, hortumun getirdiği parçalardan zarar görmüştür. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı marinamızda bazı pontonlarımız hasar gördü. Hortumun başladığı andan itibaren, görevlilerimiz marinamızdaki herkese uyarı göndermiş, insanların sığınmaları için uyarı sistemlerini devreye sokmuştur." değerlendirmesinde bulundu.