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GÜNCELLEME 3 - Mersin'de şüpheli ölümler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

Kentte son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 21 kişiden 5'i yaşamını yitirdi - Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri savcılıkça, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Mersin Emniyet Müdürlüğü: - "Son günlerde ilimiz genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla müracaat eden toplam 21 vatandaşımıza yapılan ilk müdahaleleri sonrasında metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur" BAŞVURAN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ, EMNİYET AÇIKLAMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 21 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 21 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 5 kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başvuranlardan 5'i taburcu edilirken, 11'inin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

- "Metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur"

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kentteki hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla toplam 21 kişinin müracaat ettiği belirtilerek, "Son günlerde ilimiz genelinde hastanelerin acil servislerine zehirlenme beyanıyla müracaat eden toplam 21 vatandaşımıza yapılan ilk müdahaleleri sonrasında metanol zehirlenmesi teşhisi konulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Olaylarla ilgili Asayiş Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerinin 4 iş yerinde arama yaptığı bildirilen açıklamada, gözaltına alınan 4 şüphelinin "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Zanlılardan birinin savcılıkça, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

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Mersin Metil Alkol sahte içki şüpheli ölüm

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