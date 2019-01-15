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GÜNCELLEME 3 - Nairobi'de otele terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 23:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından Nairobi'de bir otele düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişi yararlandığı bildirildi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişi yararlandığı bildirildi.

Başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otele düzenlenen saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendi.

Önce patlamanın meydana geldiği, ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri ve polis arasında çatışma çıktı.

Polis, görgü tanıklarının 6 kişi olduklarını belirttiği saldırganları etkisiz hale getirmek için otel ve çevresinde operasyon düzenledi.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet, saldırganların arasında bir intihar eylemcisinin de olduğunu, eylemcinin otelin bekleme salonunda üzerindekileri patlattığını ifade etti.

Öte yandan, yaralıların kaldırıldığı bölgedeki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı yapıldı.

Ayrıca polis, bomba yüklü olduğu tespit edilen bir aracı infilak ettirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Saldırının 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve yaklaşık 150 askerin ölmesine yol açan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

Örgüt, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

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Nairobi terör saldırısı

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