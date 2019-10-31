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GÜNCELLEME 3 - Pakistan'da trende yangın: 74 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

Patlamanın ardından yangın çıkan trende 74 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı - Ölenlerin kimlikleri DNA analizleriyle belirlenecek - Başbakanlık soruşturma başlattı - Demiryolları Bakanlığı ölenlerin ailelerine ve yaralananlara maddi yardım yapılacağını açıkladı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende 74 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram Ekspresi'nde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini söyledi.

Yanan üç vagondan ikisinin ekonomi sınıfı, birinin ise birinci sınıf olduğu bilgisini paylaşan Ahmed, ekonomi sınıfındaki biletlerin tamamının Tebliğ Cemaati üyelerince satın alındığını aktardı.

Olay yerinden Pakistan medyasına yansıyan görüntülerde, kamp ocakları dışında zarar görmüş büyük boy mutfak tipi tüplerin de görülmesi, patlamanın başka patlamaları tetiklediği şüphesini de ortaya çıkardı.

Kazanın ardından ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, ölü sayısının 65'e ulaştığını, yaralıların ise 40'ın üzerinde olduğunu söyledi ancak yanan vagonlarda yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarında ulaşılan 8 cesetle bu sayı 73'e çıktı.

Son olarak hastanede tedavi gören yaralılardan birinin de hayatını kaybetmesiyle tren faciasında ölü sayısı 74'e yükseldi.

Raşid, yanan vagonlarda toplam 200 kişinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Rahim Yar Han Arama Kurtarma Birimi Başkanı Bakir Hüseyin, ölü ve yaralılar arasında kısmen ve tamamen yananların bulunduğunu, bazı cesetlerin tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA analiziyle belirleneceğini ifade etti.

Demir Yolları Bakanlığı yetkilileri, yerel medyaya yaptığı açıklamada yasak olan kamp ocağının gizlice trene sokulduğunu bildirdi.

Bakan Ahmed ise gerekli kontrolü yapmayan güvenlik görevlilerinin sorumsuzluğuna işaret etti.

Pakistan ordusunun facia sonrası göndereceğini duyurduğu sağlık ekibi ve askeri helikopterler ise durumu kritik yaralıları ülkedeki başka hastanelere nakletti.

- "Arkamda trenden atlamak için sıra vardı"

Faciadan sağ kurtulanlar da patlama ve yangına ilişkin açıklamalar yaptı.

Patlama anında yemek yapılan vagonda olduğunu kaydeden Muhammed İmran isimli yolcu, patlamanın hemen ardından alevlerin her yeri sardığını belirterek, "Canımı kurtarmak için trenden atlamak üzere pencereye yöneldiğimde arkamda trenden atlamak isteyen insanların oluşturduğu sıra vardı." dedi.

Liyakatpur hastanesi doktorlarından Muhammed Nedim Ziya ise ölenlerin bir kısmının trenden atlama sonucu oluşan kafa zedelenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

- Başbakanlık soruşturma başlattı

Kazayla ilgili olarak Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, duyduğu üzüntüyü ifade ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan İmran Han da benzeri açıklamalar yaparak hızlı bir soruşturma yapılması için emir verdiğini kaydetti.

Demiryolları Bakanlığı ise ölenlerin ailelerine 1,5 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 55 bin lira), yaralananlara ise 500 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 18 bin lira) maddi yardım yapılacağını açıkladı.

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Pakistan Pakistan'daki tren yangını

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