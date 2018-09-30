GÜNCELLEME 3 - Sakarya'da sağanak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklenirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ekipler, iş makineleriyle ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor.
Sağanak, ilçede etkisini kaybetti.
AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve itfaiye ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Sürüklenen araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırılıyor.
Bu arada, olayın yaşandığı Kaynarca ilçesi havadan görüntülendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve diğer yetkililerle bölgede inceleme yaparak, hasara ilişkin bilgi aldı.
Başkan Toçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00 civarında beklenmedik şekilde Kaynarca'ya metrekareye 118 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Böyle ani bastıran ve bu kadar yoğun yağışlarda beklenmedik sonuçlar oluşabiliyor. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Büyükşehir Belediyesi de yaklaşık 50 araç ve 150 personelle burada işin başında. Gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.
Bazı evlerin zemin katlarını su bastığını, onları temizlemeye çalıştıklarını aktaran Toçoğlu, şöyle konuştu.
"Devletin tüm kurumları olarak afetin hemen ardından burada göreve başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir saat sürdü. Ciddi şekilde maddi hasar var. Sanayideki iş yerleri epey sıkıntı içerisinde. Kısa sürede hayatı normale döndüreceğiz. Kaynarcalı kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz."
- "1,5 kilometre sürüklenen aracını derede buldu"
Park halindeki aracı 1,5 kilometre sürüklenen Adem Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar yerinde düğün cemiyetine katıldığını, 15 dakika sonra sel felaketi yaşandığını söyledi.
Suların aracını sürüklediğini anlatan Şentürk, "Sular azalmadan aracı bulamadık, en sonunda Karasu kavşağındaki derede bulduk. Arabam pert oldu, kullanılacak hali kalmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz, mağduruz. Daha önce yaşandı ama bu kadar şiddetli değildi, çok korkunçtu, her tarafı bir anda su bastı." diye konuştu.
- "Metrekareye 115 kilogram yağış düştü"
Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel de bölgede metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ve bazı araçların suda sürüklendiğini söyledi.
"Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok." diyen Özel, sanayi sitesinde yaklaşık yarım metre çamur olduğunu ve buradaki iş yeri sahiplerinin, makinelerin kullanılamaz hale geldiğini söylediklerini belirtti.
Özel, bazı evleri su bastığını aktararak, mahsur kalanın olmadığını bildirdi.
Belediye Başkanı Özel, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Seyran Deresi halen yüksek ama biraz çekildi." dedi.
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- "Yaralar hemen sarılmaya başlandı"
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, sağanağın ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu, bölgede yaraların hemen sarılmaya başlandığını bildirdi.
SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm ekiplerinin sahada olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:
"Yaraları sarmak için tüm ekipler seferber oldu. Metrekareye bir saatte 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem SASKİ Genel Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Gelen telefon ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bize 2 kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İş yerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Mağdur olan vatandaşlarımız bizlere müracaat edebilirler."
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da Kaynarca'da şiddetli yağışın etkisini göstermesinin ardından SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ile hemen bölgeye gittiklerini aktardı.
Tüm ekiplerle bölgede olduklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Kardan, "İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız." ifadesini kullandı.
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