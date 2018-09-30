GÜNCELLEME 3 - Sakarya'da sağanak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı. İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklenirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, iş makineleriyle ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor. Sağanak, ilçede etkisini kaybetti. AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve itfaiye ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Sürüklenen araçlar, çekiciler yardımıyla kaldırılıyor. Bu arada, olayın yaşandığı Kaynarca ilçesi havadan görüntülendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve diğer yetkililerle bölgede inceleme yaparak, hasara ilişkin bilgi aldı. Başkan Toçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.00 civarında beklenmedik şekilde Kaynarca'ya metrekareye 118 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Böyle ani bastıran ve bu kadar yoğun yağışlarda beklenmedik sonuçlar oluşabiliyor. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Büyükşehir Belediyesi de yaklaşık 50 araç ve 150 personelle burada işin başında. Gerekli çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Bazı evlerin zemin katlarını su bastığını, onları temizlemeye çalıştıklarını aktaran Toçoğlu, şöyle konuştu. "Devletin tüm kurumları olarak afetin hemen ardından burada göreve başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bir saat sürdü. Ciddi şekilde maddi hasar var. Sanayideki iş yerleri epey sıkıntı içerisinde. Kısa sürede hayatı normale döndüreceğiz. Kaynarcalı kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz." - "1,5 kilometre sürüklenen aracını derede buldu" Park halindeki aracı 1,5 kilometre sürüklenen Adem Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar yerinde düğün cemiyetine katıldığını, 15 dakika sonra sel felaketi yaşandığını söyledi. Suların aracını sürüklediğini anlatan Şentürk, "Sular azalmadan aracı bulamadık, en sonunda Karasu kavşağındaki derede bulduk. Arabam pert oldu, kullanılacak hali kalmadı. Yetkililerden yardım istiyoruz, mağduruz. Daha önce yaşandı ama bu kadar şiddetli değildi, çok korkunçtu, her tarafı bir anda su bastı." diye konuştu. - "Metrekareye 115 kilogram yağış düştü"