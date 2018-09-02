GÜNCELLEME 3 - Sakarya'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

Ticari araçtaki Gülcan Morkoç Arslanbaş ve Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, ulaşıma kapanan yol, araç ve cenazelerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, "Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz." dedi.

Balkanlıoğlu, olay yeri inceleme ve savcılık makamının kaza mahallinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"İlk gelen bilgiler 8 ölü olduğu yönündeydi. Yeni bilgilerde ölü sayısının 7 olduğu anlaşıldı. Hafif ticari araç, Akçakoca tarafından Sakarya Kocaali yönüne giderken, karşı şeride geçiyor, orada seyir halindeki motosikletlilere çarpıyor."

