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GÜNCELLEME 3 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araç, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta inceleme yapabilmek için ilgili yerlerden izin talep etti - Diplomatik plakalı araçla ilgili çalışmalara yarın sabah saatlerinde devam edileceği öğrenildi DETAYLAR VE ÇALIŞMAYA ARA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'deki bir otoparkta bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla ilgili çalışmalara ara verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyeti, başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park edilmiş halde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otoparka giden ekipler, söz konusu aracı park halinde buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek, otoparka giriş çıkışları engelledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araçta inceleme yapabilmek için başkonsolosluk ve başsavcılıktan izin talebinde bulundu. Öte yandan, otoparka olay yeri inceleme aracı da getirildi.

Polis ekipleri, aracın kim tarafından ve ne zaman bırakıldığını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bu arada, olayın duyulması üzerine çok sayıda basın mensubu da otoparka gelerek görüntü almaya çalıştı. Çevrede oturan çok sayıda vatandaş da çalışmaları izliyor.
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- Diplomatik plakalı bir araç daha tespit edildi

Çalışmalar kapsamında geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı bir otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını belirledi.

Ekipler, otoparkta bir süre incelemelerde bulunduktan sonra ayrılırken, çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlayacağı belirtildi.

Polis ekiplerinin otoparktaki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Bu arada, söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün aracı daha önce de aynı yere park ettiği öğrenildi.

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Cemal Kaşıkçı inceleme otopark sultangazi

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