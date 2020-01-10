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  4. GÜNCELLEME 3 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

GÜNCELLEME 3 - TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:19 | Son Güncelleme

Emniyet şeridinde park halindeyken motosikletin çarptığı minibüsün sürücüsü gözaltına alındı MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde özel halk otobüsünün çarptığı motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savruldu. Bu sırada, Kadıköy istikametine giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü, söz konusu motosiklete çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede motosiklette bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı da ambulansla kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde, trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası, kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafik akışı normale döndü.

- Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan minibüsün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybedenlerin Çağan Çokcan (30) ve eşi Dilek Çokcan (29) olduğu tespit edildi. Çokcan çiftinin 4 ay önce "Ada" isminde bir kız çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet TEM trafik kazası

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