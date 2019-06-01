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GÜNCELLEME 3 - Türkiye-İran sınırında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı - Şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı ŞEHİT NAAŞLARININ MEMLEKETLERİNE UĞURLANMASI EKLENDİ

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında, güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.

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Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

- Şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı

Çatışmada şehit düşen askerlerin naaşlarının memleketlerine gönderilmesi için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında tören düzenlendi.

Şehitlerin naaşları, basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından uçakla memleketlerine uğurlandı.

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çatışma ığdır şehit

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