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GÜNCELLEME - 3 Tuzla'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: - "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı.

Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.

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Tuzla'da yangın

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