GÜNCELLEME 3 - Ümraniye'de inşaat alanı yanındaki yolda göçük

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede göçük meydana geldi. Çevredeki bir siteye ait olan güvenlik kulübesinin de göçükte kalması üzerine başlatılan çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çökmenin meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Bir kişinin cesedi göçük altından çıkarılırken diğerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

-Bazı binalar tahliye edildi

Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.