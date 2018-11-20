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GÜNCELLEME 3 - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen 10 muvazzaf asker ile KHK ile ihraç edilen 1 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kripto operasyon TSK Zonguldak

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