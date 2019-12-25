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  3. GÜNCELLEME 3 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME 3 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ocakta mahsur kalan ikinci işçinin de cenazesine ulaşıldı - Vali Yardımcısı Turgut Subaşı: - "Burası yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetlerimizce kapatılmış ama tekrar sahipleri tarafından açılmış" VALİ YARDIMCISININ AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen patlamada ocakta mahsur kalan 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 40 metre içerisinde metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Ocakta çalışanlar tarafından yaralı olarak çıkarılan Bahri Yeniay (51), Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, ocakta mahsur kalan işçiler Erdem ve Uğur Korkmaz'ı kurtarma çalışması başlattı.

Patlama üzerine olay yerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredeki maden ocaklarından temin edilen havalandırma makinesi yönlendirildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birine yaklaşık bir saat sonra, diğerine ise yaklaşık 3,5 saat sonra ulaşıldı. Erdem ve Uğur Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- "Burası yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetlerimizce kapatılmış"

Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir hadise yaşandığını belirterek, "Kaçak bir kömür ocağında iş kazası neticesinde 2 değerli vatandaşımızın rahmetli olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımız da şu anda hastanede tedavi görmektedir. Burası yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetlerimizce kapatılmış ama tekrar sahipleri tarafından açılmış." diye konuştu.

Subaşı, 2 işçinin kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra anlaşılacağını ifade ederek, ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Gazetecilerin olayla ilgili gözaltı olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Subaşı, soruşturmanın devam ettiğini, sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı patlama Zonguldak

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