GÜNCELLEME 3 - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kalan işçilerden birine yaklaşık bir saat sonra, diğerine ise yaklaşık 3,5 saat sonra ulaşıldı. Erdem ve Uğur Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlama üzerine olay yerine, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredeki maden ocaklarından temin edilen havalandırma makinesi yönlendirildi.

Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir hadise yaşandığını belirterek, "Kaçak bir kömür ocağında iş kazası neticesinde 2 değerli vatandaşımızın rahmetli olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımız da şu anda hastanede tedavi görmektedir. Burası yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetlerimizce kapatılmış ama tekrar sahipleri tarafından açılmış." diye konuştu.

Subaşı, 2 işçinin kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra anlaşılacağını ifade ederek, ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Gazetecilerin olayla ilgili gözaltı olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Subaşı, soruşturmanın devam ettiğini, sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

