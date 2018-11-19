GÜNCELLEME 4 - Adada mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Bu arada Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri de göçmenlere giysi yardımında bulundu.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Adası olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Düzensiz göçmenlerin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

- "Adada odun toplayıp ateş yaktık, ısındık"

Kurtarılan kadınlardan Afgan uyruklu Sakine Berbwri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaya çıktıktan sonra bir arkadaşlarının cep telefonuyla yardım istediğini anlattı.

Berbwri, önce helikopterin geldiğini ve kendilerini gördüğünü dile getirerek, "Adada odun toplayıp ateş yaktık, ısındık. Akşamdan beri hiç bir şey yemedik. Yağmur yağıyordu, hava çok soğuktu. Çok rüzgar vardı üşüdük. Daha sonra askerler bizi kurtardı." diye konuştu.

Sakine Muhammedrezai de çok korktuklarını belirterek, "Bir daha kaçmayacağım. Çok pişmanım. Afganistan güzel olursa tekrar dönmek isterim, yoksa daha çok Türkiye'de kalmayı düşünüyorum." dedi.

