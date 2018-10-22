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GÜNCELLEME 4 - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 19:11 | Son Güncelleme

Gümbet sahili açıklarında batan "Ela" isimli fiber teknedeki 34 düzensiz göçmenden 2'si hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Trafik polisi, karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucağına alarak 100 metre ileride bekleyen ambulansa koşarak yetiştirdi, uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi - Sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı SAHİL GÜVENLİK AÇIKLAMASI GÜNCELLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında batan fiber teknedeki 34 düzensiz göçmenden 2'si hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili denizde arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

Gümbet sahili civarında denizden yükselen "imdat" seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne tamamen sulara gömüldü. Hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde yardım bekleyenleri botlara alarak, karada hazır ambulanslara aktardı.

Civardaki vatandaşlar da düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yardım etti.

- Polis kucağında çocukla 100 metre koştu

Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan trafik polisi, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerince çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Öte yandan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel tarafından denizden çıkarılan Filistin uyruklu 4 yaşındaki İhab Ebucezar'a da botta suni teneffüs yapıldığı belirtildi. Yeniden hayata döndürülen çocuk, Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sulara gömülen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. Dalgıç timlerinin desteğiyle kıyıya çekilen tekne, sahile getirilen bir iş makinesi yardımıyla iskeleye bağlandı. Sahil Güvenlik ve polis ekipleri teknede inceleme yaptı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürüten polis ekiplerinin, 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

- "Arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir"

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Ekim 2018 tarihinde saat 05.47’de, Muğla ili Bodrum ilçesi Gümbet önlerinde içerisinde düzensiz
göçmenlerin bulunduğu bir teknenin sahile yaklaşık 50 metre mesafede battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde, 17 düzensiz göçmen denizden sağ olarak
kurtarılmış ve 3 düzensiz göçmen karada sağ olarak alınmıştır. Bahse konu olay kapsamında kendi
imkanları ile sahile çıkan 17 düzensiz göçmen ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından
alınmıştır.
Kazazede toplam 34 düzensiz göçmenden, hastaneye sevk edilen ve hayati tehlikesi bulunan
2 çocuk göçmenin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenilmiştir.
Göçmenlerin alınan ifadelerinde, teknede toplam 34 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine arama
kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir."

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