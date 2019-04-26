HABER

GÜNCELLEME 4 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:07 | Son Güncelleme

Otosansit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu, ardından yangın çıktı - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, basınç tüpü dolumu sırasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili soruşturma başlattı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 4 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında patlama oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve 4 işçi, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap ve Ferhat Göral hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce kayıtlara yaşamını yitirdiği şeklinde geçen işçi Şura Şensoy'un tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavileri devam eden diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in ise hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 3 ölü, 2 yaralı

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldıSokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı
'Çorlu Botanik Fest' renkli görüntülerle başladı'Çorlu Botanik Fest' renkli görüntülerle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atölye Bursa patlama

En Çok Okunan Haberler

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

YSK'dan yeni ara karar

YSK'dan yeni ara karar

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Çukur'da şaşırtan bir veda daha!

Çukur'da şaşırtan bir veda daha!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.