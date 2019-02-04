GÜNCELLEME 4 - Çanakkale'de otomobilin derede kaybolması

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından, 3 gün sonra bulunan otomobildeki cansız bedenlerin, lise öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıl ile Mehmet Yalçın'a ait olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, dün sabah başlayan gençleri arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve havanın kararmasının ardından akşam saatlerinde durduruldu. Bu sabah bölgeye gelen ekipler, son kontrollerinin ardından çalışmalara tekrar başladı. Araçta bulundukları iddia edilen gençlerin yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletildi. Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri deniz polisi ve su altı, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katıldı.

Bugünkü aramalarda, metal dedektörler kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütüldü. Yapılan arama çalışmalarında otomobil, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi dalgıçlarının son sistem donanıma sahip tarama cihazı yardımıyla, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Su altında kalan otomobil vinç yardımıyla dere yatağına çıkarıldı. Akıntıya kapıldığı sırada araçta bulunan dört gençten üçünün cesetleri, su altında kalan otomobilin içinde bulundu. - Cenazelerin kimlere ait olduğu belirlendi Otomobilde bulunan üç cesedin kimlikleri, savcının yaptığı incelemenin ardından ailelerine teşhis ettirilerek belirlendi. Sürücü koltuğunda bulunan cesedin, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ferhat Çil'e (16) ait olduğu tespit edildi. Arka koltuktaki cesetlerin ise Çil'in okul arkadaşı Batuhan Kızıl (16) ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1. sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'a (16) ait olduğu belirlendi. Cenazeler, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.