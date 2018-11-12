GÜNCELLEME 4 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolduğu değerlendirilen 13 kişiden 5'inin cesedine ulaşıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Üç sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 uçakla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken üçü çocuk 5 göçmenin cesedine denizde ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler ile cesetler, Sahil Güvenlik botuyla Sahil Güvenlik Dikili Kolluk Destek Tim Komutanlığına getirildi.

Sağ kurtarılan düzensiz göçmenlerin gözyaşı döktüğü görüldü. Battaniye verilen göçmenler burada ilk sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın bir göçmen Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü.