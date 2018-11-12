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GÜNCELLEME 4 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Yüzerek karaya çıkan 2 düzensiz göçmenin, teknelerinin battığı ve 13 kişinin kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı - Çalışmalarda 3 kişi sağ kurtarıldı, 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşıldı CESEDİNE ULAŞILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ, DİKİLİ KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kaybolduğu değerlendirilen 13 kişiden 5'inin cesedine ulaşıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı.

Denizköy bölgesi Karaada önlerindeki balık çiftlikleri mevkisine 06.20 sularında yüzerek çıkan 2 düzensiz göçmen, teknelerinin battığını ve 13 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Üç sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 uçakla bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fiber tekneyle denize açıldıkları belirtilen 14'ü Afganistan ve biri İran uyruklu 15 kişilik gruptan 3'ü çocuk 13 göçmeni arama çalışmalarına bölgedeki balıkçı tekneleri de katıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 3 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken üçü çocuk 5 göçmenin cesedine denizde ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler ile cesetler, Sahil Güvenlik botuyla Sahil Güvenlik Dikili Kolluk Destek Tim Komutanlığına getirildi.

Sağ kurtarılan düzensiz göçmenlerin gözyaşı döktüğü görüldü. Battaniye verilen göçmenler burada ilk sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın bir göçmen Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

- 5 kişi için çalışmalar devam ediyor

Olayın ardından Sahil Güvenlik botunda denizdeki arama çalışmalarını takip eden Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağ kurtarılanların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kıyıya çıkar çıkmaz yaptığını belirtti.

Güngör, bölgedeki ekiplerin kayıp olduğu değerlendirilenleri aramaya devam ettiğini kaydederek "Adli makamlarca çalışmalara başlandı." dedi.

Bu arada, AA ekibi arama kurtarma çalışmalarını havadan görüntüledi.

GÜNCELLEME 4 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü

- Yüzerek karaya çıkan 2 düzensiz göçmenin, teknelerinin battığı ve 13 kişinin kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı - Çalışmalarda 3 kişi sağ kurtarıldı, 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaşıldı CESEDİNE ULAŞILANLARIN S

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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
12 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
14 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
15 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
16 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
17 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
18 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
19 / 23

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
20 / 23

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı
21 / 23

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı
22 / 23

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı
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Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı

Dikili'de göçmen teknesinin battığı ihbarı
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düzensiz göçmen kaymakam Sahil Güvenlik

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