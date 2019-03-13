GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük

Göçüğün yaşandığı bölgede kanalizasyon hattının kırılması ve bölgeye atık su dolması üzerine, İZSU ekipleri suyu vakumlamaya çalışıyor. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bunda başarılı olamayan ekipler, suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor.

Çalışmalar da alanın etrafında riski azaltmak için yapılan hafriyat dolgu çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatındaki sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük oluşması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin metro vagonları için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı park alanının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldiği kaydedildi.

"Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin, diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."

- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada ise İzmir Büyükşehir Belediyesince yüklenici firmaya yaptırılan metro tünel inşaatı şantiyesinde göçüğün meydana geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yüklenici firmanın şantiye sahasında gece bekçisi olarak çalışan elemanları Mehmet Ali Yalçın (66) ve Mehmet Çiftçi'nin (71) şantiye sahasında bulundukları ve meydana gelen göçüğün altında kaldıkları değerlendirilmekte olup, kayıp şahısları arama kurtarma çalışmaları Valiliğimize bağlı birimlerce kesintisiz sürdürülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

