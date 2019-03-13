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GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu yer altı park alanı inşaatında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak ilçesindeki metro vagonu yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi - Göçük altında kaldığı tahmin edilen 2 bekçiyi arama çalışmalarına, 15 kişilik AFAD ekibi ve kokuya duyarlı 2 köpek de katılıyor - Bölgede göçük riskinin devam etmesi üzerine, kurtarma ekipleri dışındakiler güvenli bölgeye alındı - Büyükşehir Belediyesi: "Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin, diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu" - Valilik: "Kayıp şahısları arama kurtarma çalışmaları Valiliğimize bağlı birimlerce kesintisiz sürdürülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatındaki sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük oluşması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İnceleme yapan ekipler, gece görevli olan 2 bekçiye ulaşamayınca durumu polis, itfaiye, AKS ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin, 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.

Bölgede göçük riskinin devam etmesi üzerine, kurtarma ekipleri dışındakiler güvenli bölgeye alındı.

Çalışmalar da alanın etrafında riski azaltmak için yapılan hafriyat dolgu çalışmalarının ardından yeniden başladı.

Göçüğün yaşandığı bölgede kanalizasyon hattının kırılması ve bölgeye atık su dolması üzerine, İZSU ekipleri suyu vakumlamaya çalışıyor. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bunda başarılı olamayan ekipler, suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor.

- Dedektör köpekler de aramalara katılıyor

AFAD, İtfaiye ve AKS ekiplerinden oluşan 15 kişilik ekibin arama çalışmalarına, kokuya duyarlı 2 dedektör köpek de katıldı.

Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

Yetkililer, inşaat alanında saat 03.42'de elektriklerin kesilmesi nedeniyle göçüğün bu saatte meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi, yaklaşık 4-5 aydır gece bekçisi olarak çalışan kardeşiyle sürekli görüştüklerini, bu sabah haber üzerine bölgeye geldiğini belirtti.

- İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin metro vagonları için inşa ettiği 115 vagon kapasiteli yer altı park alanının yapım çalışmaları sürerken, inşaatın bir bölümünde göçme meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar nedeniyle aşırı yüklenen zeminin, diyafram duvarlarının arkasında baskı yaratması sonucu yaklaşık 20 metrelik bir bölümde sabaha karşı göçük oluştu. Toprak altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi ismindeki iki güvenlik görevlisini arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, Fen İşleri, İZSU, Yapı İşleri ve ilgili tüm birimlerin yanı sıra AFAD ekipleri de olay yerinde görev yapıyor."

- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada ise İzmir Büyükşehir Belediyesince yüklenici firmaya yaptırılan metro tünel inşaatı şantiyesinde göçüğün meydana geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yüklenici firmanın şantiye sahasında gece bekçisi olarak çalışan elemanları Mehmet Ali Yalçın (66) ve Mehmet Çiftçi'nin (71) şantiye sahasında bulundukları ve meydana gelen göçüğün altında kaldıkları değerlendirilmekte olup, kayıp şahısları arama kurtarma çalışmaları Valiliğimize bağlı birimlerce kesintisiz sürdürülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

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