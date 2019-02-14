HABER

GÜNCELLEME 4 - Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada 2 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları, Osman Mısırlıoğlu ve Arzu Keleş Baran ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu'nun aleyhinde kuvvetli suç şüphesi olarak kabul edilebilecek somut deliller bulunması, ön bilirkişi raporu, karot numunesi kırım tutanağı, olay yeri inceleme ve keşif tutanaklarını dikkate alarak, tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu'nun ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Yıllar sonra gelinlik ve damatlık giyip, fotoğraf çektirdilerYıllar sonra gelinlik ve damatlık giyip, fotoğraf çektirdiler
Denizde erkek cesedi bulunduDenizde erkek cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kartalda çöken bina soruşturma tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.