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  4. GÜNCELLEME 4 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCELLEME 4 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Kaza sonrası batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 3 kişinin yerleri TCG Alemdar Kurtarma Gemisi tarafından tespit edildi - Balıkçıları su altında arama çalışmalarına, yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişinin ise yeri tespit edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi.

- Sahil Güvenlik açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı ifade edildi.

Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirilmiştir."

- Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi

İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre, TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti.

TCG Alemdar Kurtarma Gemisi'nin özel ihtisaslı personeli ve gelişmiş sualtı cihazları ile yapılan aramada batan teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Kayıp balıkçıların bulunması için dalgıçlar ve botlarla arama çalışmaları başlatıldı.

Balıkçı teknesiyle çarpışan Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker, Kısırkaya açıklarına çekildi.

- Arama çalışmalarına ara verildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada kaybolan balıkçıları su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botların ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdüreceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknesi Kilyos

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