GÜNCELLEME 4 - Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kaybolan 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı. Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

"İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, arama kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere TCG Alemdar Kurtarma Gemisi ile ROV cihazı ve dalış timi görevlendirilmiştir."

- Kayıp balıkçıların yeri tespit edildi

İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre, TCG Alemdar isimli araştırma gemisi, kayıp 3 kişinin yerini tespit etti.

TCG Alemdar Kurtarma Gemisi'nin özel ihtisaslı personeli ve gelişmiş sualtı cihazları ile yapılan aramada batan teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Kayıp balıkçıların bulunması için dalgıçlar ve botlarla arama çalışmaları başlatıldı.

Balıkçı teknesiyle çarpışan Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker, Kısırkaya açıklarına çekildi.

- Arama çalışmalarına ara verildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazada kaybolan balıkçıları su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botların ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdüreceği aktarıldı.

