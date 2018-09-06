GÜNCELLEME - 4 milyon lira ödüllü terörist etkisiz hale getirildi

Terörist Musa Çetiner'in Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 2016'da eş zamanlı gerçekleştirilen, bir askerin şehit olduğu terör eylemini planladığı, 2005'te Çetenli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesine neden olduğu, 2011'de Iğdır Emniyet Müdürlüğüne saldırının talimatını verdiği, 2012'de Doğubayazıt Karakent köyü Soner inşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve bir vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu tespit edildi.

Terörist Çetiner'in silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürme, devletin egemenliği altında bulunan topraklarda, bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçları olmak üzere 10 suçtan arandığı belirlendi.

Test sonucunda, teröristin "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, 4 milyon lira ödüllü, sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi.

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Akdik köyünde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 4 milyon lira ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu belirlendi.

- Terörist Çetiner'in suç dosyası kabarık

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan hava destekli operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda terörist Çetiner'in 14 eyleme katıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"2005 yılında Çetenli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesi, 16 Temmuz 2006'da Kars-Erzurum tren yolunun mayınlanması, 3 Eylül 2011'de Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırı, 13 Ekim 2011'de Iğdır'da Pamuk geçinde askeri konvoya yapılan saldırı, 26 Ekim 2011'de Doğubayazıt-Iğdır yolunun kesilerek tırların yakılması, 26 Ekim 2011'de Iğdır'da iş makinelerin yakılması, 11 Kasım 2011'de Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması, 29 Nisan 2012'de Ağrı-Doğubayazıt Aşağıgüngören köyü bölgesinde yola el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi, 30 Nisan 2012'de Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesinde pusu kuvveti ile silahlı çatışma, 28 Mayıs 2012'de Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi, 31 Mayıs 2012'de Doğubayazıt Asayiş Sınır Birliğine taciz ateşi açılması, 6 Haziran 2012'de Ağrı İl Özel İdaresine ait greyderin yakılarak bir vatandaşın kaçırılması, 7 Haziran 2012'de Doğubeyazıt boru hattına el yapımı patlayıcı ile saldırı ve 2014 yılı mayıs ayında Tendürek Dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girmek."

