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  4. GÜNCELLEME 4 - Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 4 - Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında ikisi çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyünde Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde ilk değerlendirmelere göre mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.

Enkaz altındaki Necati Doğan'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

Murat ve Mukaddes Subaşı'nın Çayan köyünden kızlarını ziyaret için geldikleri öğrenildi. Murat Subaşı, yangında eşi Mukaddes Subaşı, kızı Fadime, torunları Necati ve Murat Muhammet Doğan'ı kaybetti.

- "Yangın kapıda çıktığı için dışarı çıkamamışlar"

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.

Yangının çıktığı andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini anlatan Şahin, "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine de Şahin, "Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. Yangın kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış. Barbekü herhalde, akşam yemeğinde kullanılmış. İlk bilgilerimiz bu yönde. İlgili arkadaşların raporu doğrultusunda kesinleşir." ifadesini kullandı.

- Vali Şimşek olay yerinde incelemelerde bulundu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek Kaymakam Şahin'den bilgi aldı.

Şimşek, ihbar alınır alınmaz ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale ettiğini söyledi.

Çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, "Yangın ilk çıktığı anda da 2 kişi kendilerini dışarı atabilmişler. Bunlardan birinin durumu iyi, diğeri tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor."

- "Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü"

Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını belirtti.

Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "İçeride gelin, ufak çocuklar, gelinin annesi, babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası yanıyorum diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü." ifadesini kullandı.

Yangında hayatını kaybeden Mukaddes Subaşı ile Fadime, Necati ve Murat Muhammet Doğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerinin ardından Hacıbekirli köyünde getirildi.

Törende, eşini ve çocuklarını kaybeden Gökhan Doğan, babası Necati Doğan ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler, helallik alındıktan sonra köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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